Amundi rachète la gestion de fonds ouverts de la Banque de France

(NEWSManagers.com) - Pour Amundi, l'année 2021 aura été forcément marquée par l'acquisition d'une grande partie des activités de Lyxor Asset Management, dernier vestige de la gestion de la Société Générale. Mais cette opération n'aura pas été la seule sur le marché français de la filiale cotée de gestion d'actifs du Crédit Agricole.

Amundi vient d'en réaliser une seconde, beaucoup plus discrète. Selon les informations de NewsManagers, le gestionnaire d'actifs vient de racheter l'activité de gestion de fonds ouverts de BDF Gestion, la succursale de gestion d'actifs de la Banque de France établie depuis 1995. Cette activité contient quatre fonds ouverts dont un fonds actions françaises, deux fonds obligataires et un fonds monétaire. Amundi l'a acquise pour un montant de 4 millions d'euros. Si la promesse de vente de BDF Gestion à Amundi remonte au mois de mai, l'acte réitératif, scellant la cession, a été enregistré le 10 novembre. L'acquisition ne concerne toutefois pas la gestion par la filiale de la Banque de France d'OPC dédiés et d'épargne salariale ainsi que de mandats individualisés pour compte d'investisseurs institutionnels.

Une transaction à près de 300 millions d'euros d'encours

L'opération devrait ramener un peu moins de 300 millions d'euros d'encours à Amundi si l'on se base sur les encours les plus récents déclarés par BDF Gestion. Sollicités, ni Amundi ni la Banque de France n'ont souhaité s'exprimer sur la transaction. NewsManagers avait déjà révélé en octobre que BDF Gestion s'apprêtait à céder la gestion de son fonds actions françaises, France Epargne Actions, à Amundi. Le fonds, qui comptait 78 millions d'euros d'encours à fin novembre, a d'ailleurs déjà été absorbé par une Sicav de la société de gestion du Crédit Agricole, Amundi France Engagement, en date du 2 décembre.

Le fonds Moné-France recensait, lui, quelque 37 millions d'euros d'encours début novembre quand ceux des fonds France Trésor Capital et France Trésor Revenus Trimestriels, toutes parts confondues, s'élevaient respectivement à 153 et 26 millions d'euros fin octobre. Leur sort n'est pas connu mais ils devraient être fusionnés à terme dans des fonds d'Amundi.