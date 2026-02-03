Amundi, Publicis, Sartorius ..les valeurs à suivre aujourd'hui à Paris

(AOF) - Abeo

Le fabricant et distributeur d'équipements de sport et de loisirs annoncera ses résultats du premier semestre.

Air France-KLM

Air France-KLM annonce le renouvellement du mandat de Marjan Rintel en tant que Présidente du Directoire et Directrice générale de KLM Royal Dutch Airlines pour une durée de quatre ans. En poste depuis juillet 2022, la dirigeante voit son mandat, initialement prévu jusqu'à l'Assemblée générale de 2026, prolongé afin d'assurer la continuité du plan de transformation de la compagnie. La priorité sera donnée à l'amélioration de la performance opérationnelle et financière, avec des ajustements prévus au sein de l'équipe de direction des opérations.

Amundi

Amundi dévoile un résultat net ajusté de 1,35 milliard d'euros (MdEUR) au titre de 2025. Hors contribution exceptionnelle d'impôt sur les sociétés, il aurait approché 1,43 MdEUR, en progression de 3%, tandis que son résultat avant impôt s'est accru de 6% à 1,86 MdEUR.

GTT

La société d'ingénierie indique avoir reçu une commande de HD Korea Shipbuilding & Offshore Engineering (HD KSOE) pour la conception des cuves de quatre nouveaux méthaniers. Les méthaniers seront construits par le chantier naval HD Hyundai Heavy Industries et offriront chacun une capacité de 200 000 m³. Les cuves cryogéniques des navires seront équipées du système de confinement à membranes Mark III Flex , développé par GTT.

Herige Industries

Le spécialiste des matériaux de construction livrera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Hopscotch Group

Le groupe de communication présentera son chiffre d'affaires du quatrième trimestre.

Immobilière Dassault

Les revenus locatifs s'élèvent à 9,1 MEUR au 4ème trimestre 2025, en hausse de 20,9% par rapport au 4ème trimestre 2024. Cette hausse est liée principalement à la contribution des loyers de l'immeuble situé au 88 rue de Rivoli (Paris 4e), acquis fin juillet 2025. A périmètre constant, les revenus progressent de 5% à 7,9 MEUR du 4ème trimestre, portés par l'effet combiné de la hausse des indices de révision des loyers et des nouveaux baux signés.

Lhyfe

Le spécialiste de la production d'hydrogène vert et renouvelable a quasi-doublé son chiffre d'affaires annuel à 9,8 MEUR, contre 5,1 MEUR en 2024.

Publicis

Publicis Groupe dévoile un résultat net part du groupe quasiment stable (-0,4%) à 1,65 milliard d'euros pour 2025, mais une marge opérationnelle en hausse de 5,1% à 2,65 MdsEUR, soit un taux de marge record de 18,2%, surpassant les 18% de 2024.

Sanofi

Le groupe pharmaceutique a annoncé dans un communiqué son intention de lancer un programme de rachat d'actions en 2026 pour un montant pouvant atteindre 1 MdEUR.

Sartorius

Sartorius Stedim Biotech publie un résultat net courant préliminaire en progression de 26,7% à 428 millions d'euros (MEUR) au titre de 2025, ainsi qu'un EBITDA courant en hausse de 17,3% à 914 MEUR, soit une marge améliorée de 2,8 points à 30,8%

STMicroelectronics

STMicroelectronics indique avoir finalisé l'acquisition de l'activité capteurs MEMS de NXP Semiconductors, une transaction annoncée en juillet 2025 et désormais pleinement approuvée par les autorités de régulation.

Synergie

Faisant suite à la signature d'un accord le 23 décembre dernier, Synergie fait part de la réalisation définitive de son acquisition d'une participation majoritaire au capital du groupe House of Flexwork, en Suisse.

Vinci

Vinci Construction Grands Projets a signé un contrat avec la National Water Commission (NWC), l'opérateur des services de l'eau en Jamaïque, pour un projet de conception-construction de 68 km de conduites d'eau potable. Ce plan d'investissement vise à rénover et développer les réseaux d'eau potable dans le nord-ouest de la Jamaïque, une région en forte croissance démographique. D'un montant de 144 millions d'euros, ce contrat porte sur la conception et la construction de 68 km de conduites en fonte de grands diamètres.

Valneva

Valneva fait part du lancement avec l'Instituto Butantan, l'un des plus grands centres de recherche biomédicale au monde, d'une Stratégie pilote de vaccination (SPV) au Brésil utilisant Ixchiq, son vaccin monodose contre le chikungunya.

Wavestone

Au troisième trimestre de son exercice 2025/26 (soit du 1er octobre au 31 décembre 2025), le chiffre d'affaires consolidé du groupe de conseil s'est établi à 247,1 MEUR, en hausse de 3% par rapport au troisième trimestre de l'exercice 2024/25. A l'issue des neuf premiers mois de l'exercice 2025/26, la société a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 705 MEUR, en croissance de 1% par rapport a la même période un an plus tôt. Les projets liés à l'IA continuent d'afficher une dynamique soutenue. Wavestone confirme viser une forte croissance de son activité IA en 2025/26, qui représentera au moins 14% de son chiffre d'affaires total, contre 8% lors de l'exercice précédent.