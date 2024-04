Amundi prend une participation de 26,1% dans le gérant américain Victory Capital

(AOF) - Amundi et Victory Capital ont signé un protocole d'accord visant à fusionner les activités du premier aux Etats Unis avec Victory Capital. Cette opération se ferait en échange d’une prise de participation de 26,1% d’Amundi dans Victory Capital, sans paiement en numéraire, et d’accords de distribution internationaux réciproques de 15 ans. Amundi US gère actuellement 104 milliards de dollars d’encours pour le compte d’investisseurs particuliers ou institutionnels. Victory Capital gère 175 milliards de dollars d’encours.

"Telle qu'elle est envisagée, la transaction devrait être relutive pour les actionnaires d'Amundi et de Victory Capital avec une augmentation du bénéfice net ajusté et du bénéfice par action des deux sociétés", précise Amundi.

Amundi deviendrait ainsi un actionnaire stratégique de Victory Capital et obtiendrait deux sièges au conseil d'administration de Victory Capital à la clôture de la transaction.

Cette opération permettrait à Amundi "de renforcer son accès au marché américain grâce à une plateforme de gestion et de distribution américaine plus importante, et de proposer à ses clients une gamme plus large et encore plus différenciée de solutions d'investissement américaines".

Elle permettrait à Victory Capital de changer la dimension de sa plateforme en y ajoutant sa plus grande franchise de gestion et en y élargissant et diversifiant sa base de clientèle aux États-Unis et ailleurs dans le monde.

Le protocole d'accord n'est pas contraignant pour les parties. Elles travaillent pour pouvoir conclure un accord définitif, qui devrait être annoncé d'ici la fin du deuxième trimestre.

