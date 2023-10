Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Amundi: nouvelle directrice financière nommée information fournie par Cercle Finance • 06/10/2023 à 09:25









(CercleFinance.com) - Amundi fait part de la nomination, à partir du 1er novembre prochain, d'Aurélia Lecourtier comme directrice financière, succédant à Domenico Aiello qui deviendra alors directeur général adjoint d'Amundi Italie.



Aurélia Lecourtier a rejoint le groupe de gestion d'actifs en 2021 comme directrice de cabinet de la directrice générale Valérie Baudson, après avoir été, entre 2017 et 2021, conseillère du Premier Ministre, en charge notamment des comptes publics.



Domenico Aiello travaille pour sa part au sein d'Amundi depuis 2017, et y occupe le poste de directeur financier depuis 2019. Il a rejoint le groupe suite à l'acquisition de Pioneer Investments où il occupait le rôle de CFO depuis 2012.





