Amundi nomme un expert des infrastructures

(AOF) - Amundi annonce la nomination de Frédéric Payet au poste de responsable de l'infrastructure et du capital naturel au sein de son pôle actifs réels et alternatifs.

Fort de plus de 15 ans d'expérience dans l'investissement, notamment dans les infrastructures liées à la transition énergétique, Frédéric Payet débute sa carrière en 2010 chez Crédit Suisse, au sein des équipes de conseil en fusions-acquisitions en France. Il rejoint en 2015 Crédit Agricole Assurances, où il occupe à partir de 2018 les fonctions de responsable des investissements en infrastructures jusqu'en 2022.

En 2023, il cofonde TimeToAct Capital, une société de gestion indépendante spécialisée dans les stratégies climat et à impact, présente en Europe, en Asie et au Moyen-Orient.