Amundi nomme un directeur adjoint des investissements passifs

(NEWSManagers.com) - Amundi vient de promouvoir Sylvain Brouillard au poste de directeur adjoint des investissements pour les ETF, les stratégies smart beta, et les stratégies indexées, a annoncé l'intéressé sur LinkedIn. Il était jusqu'à présent directeur adjoint Allemagne. Par le passé, il a également occupé les postes de directeur des investissements en Italie et en République Tchèque. Entre 2000 et 2010, il a travaillé chez Société Générale AM dans la gestion multi-classes d'actifs.