Amundi : levée totale du programme Amundi ETI Mégatendances III à 285 millions d’euros

(AOF) - Amundi Private Equity Funds, filiale du leader européen de la gestion d'actifs dédiée au capital-investissement, annonce le premier closing de son fonds institutionnel, portant la levée totale du programme Amundi ETI Mégatendances III à 285 millions d'euros. Ce fonds s'inscrit dans un programme regroupant des véhicules d'investissement dédiés tant à la clientèle privée qu'aux investisseurs institutionnels.

La stratégie d'investissement de ces fonds thématiques, aux engagements ESG forts, repose sur des opérations de capital-développement et de transmission, ainsi que sur des prises de participation majoritaires en consortium et minoritaires actives.

Ce programme investira dans des ETI européennes non cotées, dont la croissance est portée par au moins une des trois mégatendances suivantes : technologie, démographie et environnement, avec une attention particulière portée à l'autonomie stratégique européenne. Le programme présente un objectif de levée maximal de 600 millions d'euros avec un portefeuille diversifié de 15 à 20 participations.

Ce closing intervient six mois après le lancement du fonds et s'inscrit dans la continuité des programmes Mégatendances I & II, portés par une équipe de gestion forte de 12 ans d'expérience commune et d'une moyenne de plus de vingt ans en private equity.