Amundi : "Les politiques de Trump ramèneront la croissance à environ 2% en 2025"

(AOF) - "L'environnement politique aux États-Unis est devenu très incertain, ce qui rend les prévisions macroéconomiques difficiles. Mais les décrets, les annonces de l’administration Trump et les changements des relations commerciales bilatérales suggèrent que le président Donald Trump a l'intention de mettre en application ses annonces : contrôle de l'immigration, droits de douane et réductions d'impôts", explique Amundi.

Dans l'ensemble, il pense que les politiques de Donald Trump réduiront la croissance d'environ 0,2% pour la ramener à environ 2% en 2025 et à moins de 2% en 2026, et provoqueront une hausse de l'inflation à environ 2,5% en 2025. Ces projections sont similaires aux prévisions actuelles de la Fed.

" La déréglementation et les réductions d'impôts stimuleront l'économie à court terme, mais risquent aussi de maintenir les rendements à un niveau élevé, compte tenu de l'importante dette publique, et de limiter les dépenses privées. La révocation d'une partie de l'Inflation Reduction Act (loi sur la réduction de l'inflation) de J. Biden pèsera également sur les investissements", souligne Amundi.

Le contexte incertain complique également la politique monétaire de la Fed. Dans ce contexte, l'asset manager s'attend à ce que la Fed maintienne ses taux à court terme et à ce que les investisseurs tablent sur des taux plus élevés pendant une période plus longue.

Les conséquences globales des droits de douane sont plus difficiles à discerner, car Donald Trump peut adopter une approche tactique avec de nombreux pays. La principale préoccupation de Donald Trump étant l'importance des déficits commerciaux bilatéraux, il est difficile d'envisager leurs réductions sans droits de douane (ou sans restriction budgétaire aux États-Unis).

En outre, les pays ayant d'importants excédents commerciaux avec les États-Unis (l'Allemagne, la Chine, le Canada, le Mexique, par exemple) ne sont peut-être pas en position de réduire ces excédents en abaissant les droits de douane sur les exportations américaines et en s'engageant à acheter davantage aux États-Unis, du moins pas à court terme.