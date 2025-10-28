Amundi : les encours atteignent un nouveau plus haut à 2317 milliards d'euros

(AOF) - Amundi a enregistré ce mardi une hausse plus importante que prévu de sa collecte nette au troisième trimestre, ressortant à 15,1 milliards d'euros sur la période de juillet à septembre, là où les analystes ciblaient 14,4 milliards. Les encours sous gestion du groupe contrôlé par Crédit Agricole s'affichent à 2 317 milliards d'euros au 30 septembre, en croissance de 5,7% en rythme annuel. Le résultat net ajusté trimestriel est ressorti à 340 millions d'euros, contre 323 millions d'euros attendus.

Le chiffre d'affaires net a augmenté de 4,9% pour atteindre 815 millions d'euros sur la période, porté par une hausse de 3,3% des commissions de gestion nettes.

Dans le détail, la collecte sur 9 mois du premier gestionnaire d'actifs européen s'élève en Asie à 29 milliards d'euros, dont 7 milliards au troisième trimestre.

La collecte depuis le début de l'année provient des JV pour 19 milliards (y compris Amundi BOC WM) et pour 10 milliards de la distribution directe. Tous les pays contribuent à cette collecte : l'Inde (+9 milliards), la Corée (+7 milliards), la Chine (+7 milliards), Hong Kong (+3 milliards) et Singapour (+2 milliards).

Elle est également bien diversifiée par stratégies, avec 18 milliards d'euros en gestion active, 6 milliards d'euros en gestion passive et 6 milliards en produits de trésorerie.

Nouveau plan stratégique dévoilé le 18 novembre

La Distribution Tiers a collecté 21 milliards d'euros sur la période dont 8 milliards au troisième trimestre, essentiellement en actifs MLT (+20 milliards).

Les ETF ont collecté 28 milliards sur 9 mois, dont 10 milliards au troisième trimestre. Amundi confirme sa deuxième place sur le marché des ETF européens en collecte comme en encours, qui dépassent pour la première fois les 300 milliards d'euros.

Par ailleurs, Amundi présentera le 18 novembre prochain son nouveau plan stratégique à 3 ans, le plan actuel " Ambitions 2025 " se terminant le 31 décembre 2025. A cette occasion, le gestionnaire d'actifs détaillera ses différents piliers de croissance pour les trois années à venir.