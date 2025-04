Amundi : le digital s’impose pour toutes les générations d’investisseurs

(AOF) - Les canaux digitaux sont plébiscités par près de 73 % des investisseurs particuliers pour trouver de l'information en matière d'investissement, selon la deuxième édition de l’étude " Decoding Digital Investment " d’Amundi. Réalisée auprès de plus de 11 000 investisseurs particuliers répartis dans 25 pays dans le monde, elle analyse notamment leurs différentes motivations ainsi que la manière dont ils utilisent les outils digitaux pour à la fois gérer leur épargne, rechercher de l’information et enfin accéder à des conseillers financiers.

En outre, une très large majorité (77 %) utilise des plateformes en ligne ou des applications pour investir, sachant que la moitié de leur portefeuille est détenu et géré sur le web. Dans le détail, la Finlande ou la Corée du Sud semblent plus connectées (89 % ou plus) que la France ou le Japon, à respectivement 65 et 64 %.

Il apparaît également que l'utilisation du digital n'est pas l'apanage des " jeunes " étant donné que plus de deux tiers des 51-60 ans y ont recours. Au total, 38 % des répondants font confiance à des sources d'information issues de médias, alors que 31 % préfèrent se documenter directement sur les sites de leurs fournisseurs d'investissement. Concernant les réseaux sociaux, YouTube est la plateforme de référence pour les particuliers (72 %), devant Instagram (49 %) et Facebook (46 %).

Enfin, disposer d'une retraite confortable est l'objectif d'investissement principal, mais seulement 23 % des répondants pensent être sur la bonne voie pour y parvenir. Le second but pour les investisseurs particuliers est de maximiser des gains financiers.