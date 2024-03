Amundi lance un fonds marchés émergents hors Chine

Amundi lance Amundi FundsEmerging Markets Equity Focus Ex-China, un fonds investi dans les marchés émergents autres que la Chine.

Le gérant du fonds, Mickaël Tricot, cherche à investir dans des sociétés ayant la meilleure gouvernance d’entreprise de leur catégorie, un flux de trésorerie important, un faible endettement et un rendement supérieur au capital déployé.

« Compte tenu du poids important et croissant de la Chine dans les indices de référence des marchés émergents, certains investisseurs sont de plus en plus à la recherche de flexibilité et de diversification (…) », explique Yerlan Syzdykov, responsable mondial des marchés émergents chez Amundi.

Le fonds est actuellement enregistré dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni.

Laurence Marchal