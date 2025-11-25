 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
DEC 25 CAC 40 Index (10x)
8 047,50
+1,00%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amundi lance un ETF actif monétaire
information fournie par AOF 25/11/2025 à 17:03

(AOF) - Amundi annonce le lancement de l'Amundi EUR Cash Active UCITS ETF, un nouvel ETF actif permettant à tout type d'investisseur de s'exposer au marché monétaire. Ce lancement vient compléter la gamme d'ETF actifs d'Amundi, dont les premiers fonds étaient conçus pour répondre à des stratégies d'investissement responsable.

Le lancement de cet ETF actif monétaire répond ainsi à la demande actuellement soutenue d'un grand nombre d'investisseurs pour des solutions avec des profils de risques très modérés dans un format combinant les caractéristiques d'accessibilité et de cotation continue des ETF.

Amundi annonce que la gamme d'ETF actifs d'Amundi continuera d'être étoffée dans les mois à venir, grâce à l'étroite collaboration entre l'équipe dédiée aux ETF Actifs et en marque blanche sous la responsabilité de Gilles Dauphiné, et les équipes de gestion active d'Amundi, en charge de la génération d'alpha.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank