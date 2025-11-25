Amundi lance un ETF actif monétaire

(AOF) - Amundi annonce le lancement de l'Amundi EUR Cash Active UCITS ETF, un nouvel ETF actif permettant à tout type d'investisseur de s'exposer au marché monétaire. Ce lancement vient compléter la gamme d'ETF actifs d'Amundi, dont les premiers fonds étaient conçus pour répondre à des stratégies d'investissement responsable.

Le lancement de cet ETF actif monétaire répond ainsi à la demande actuellement soutenue d'un grand nombre d'investisseurs pour des solutions avec des profils de risques très modérés dans un format combinant les caractéristiques d'accessibilité et de cotation continue des ETF.

Amundi annonce que la gamme d'ETF actifs d'Amundi continuera d'être étoffée dans les mois à venir, grâce à l'étroite collaboration entre l'équipe dédiée aux ETF Actifs et en marque blanche sous la responsabilité de Gilles Dauphiné, et les équipes de gestion active d'Amundi, en charge de la génération d'alpha.