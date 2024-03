Amundi lance le fonds Emerging Markets Equity Focus Ex China

(AOF) - Amundi lance Amundi FundsEmerging Markets Equity Focus Ex-China, qui investit dans des marchés émergents autres que la Chine. Il "adopte une approche équilibrée, mettant l’accent sur la gestion active et la liquidité, en cherchant à investir dans des sociétés ayant la meilleure gouvernance d’entreprise de leur catégorie, un flux de trésorerie important, un faible endettement et un rendement supérieur au capital déployé".

Commentant ce lancement, Yerlan Syzdykov, responsable mondial des marchés émergentschez Amundi, explique : "Compte tenu du poids important et croissant de la Chine dans les indices de référence des marchés émergents, certains investisseurs sont de plus en plus à la recherche de flexibilité et de diversification".

Le fonds est actuellement enregistré dans les pays suivants : Allemagne, Autriche, Belgique, Espagne, France, Italie, Pays-Bas, Royaume-Uni.