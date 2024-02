Amundi Italie obtient la certification sur l’égalité des genres

Amundi SGR, la société de gestion italienne du gestionnaire français, a obtenu la certification d'égalité des genres dans le cadre du Plan italien de relance et de résilience (PNR), « grâce à son engagement en faveur de l'équité, de la diversité et de l’inclusion sur le lieu de travail », selon un communiqué diffusé en Italie.

La certification d'égalité de genre, demandée sur une base volontaire, a été délivrée par Bureau Veritas, un organisme de certification mondial reconnu par le ministère italien de l’Egalité des chances et de la famille, à la suite d’un processus d'évaluation mené chez Amundi SGR et conclu en octobre dernier.

Le processus d’audit a porté sur six macro-domaines : culture et stratégie, gouvernance, processus RH, opportunités de croissance et inclusion des femmes dans l’entreprise, équité de la rémunération par genre, protection de la parentalité et de l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée.