Amundi: hausse de 3% du résultat net trimestriel

(CercleFinance.com) - Amundi publie au titre du troisième trimestre 2023 un résultat net ajusté de 290 millions d'euros, en croissance de 3% en comparaison annuelle, aidé par 'l'efficacité opérationnelle, permettant une hausse annuelle des charges plus modérée que celle des revenus'.



Les revenus nets ajustés du groupe de gestion d'actifs ont augmenté de 2,9% à 780 millions, une progression 'notamment liée à une bonne résistance des commissions de gestion malgré le contexte d'aversion au risque'.



'Nous avons enregistré une collecte élevée de +14 milliards d'euros, soutenue notamment par deux de nos axes stratégiques, la gestion passive et l'Asie', souligne sa directrice générale Valérie Baudson, qui pointe pourtant un environnement incertain.





Valeurs associées AMUNDI Euronext Paris -1.70%