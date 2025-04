Amundi finalise son rapprochement avec l'américain, Victory Capital

(AOF) - Amundi et Victory Capital ont finalisé la transaction précédemment annoncée cet été. Amundi US a été fusionnée avec Victory Capital, qui gère désormais près de 300 milliards de dollars d'actifs. Le plus important gestionnaire d’actifs européen est par ailleurs devenu un actionnaire stratégique de Victory Capital. En contrepartie de l'apport d'Amundi US à la société américaine, Amundi a ainsi reçu 17,6 millions d'actions, soit 21,2% du capital de Victory Capital.

Conformément à l'accord de contribution et à l'issue des ajustements devant intervenir après la finalisation de la transaction, les deux sociétés anticipent que la participation d'Amundi dans Victory Capital atteindra 26,1% dans les prochains mois.

Ils ont également conclu des accords réciproques de distribution d'une durée de 15 ans. Amundi distribuera les solutions de gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine. Par ailleurs, Amundi sera le fournisseur pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d'investissement gérées hors des Etats-Unis.

" Cette opération, qui n'inclut aucun paiement en numéraire, devrait se traduire par une augmentation significative de la contribution des activités américaines aux résultats d'Amundi, avec une augmentation modérée du résultat net et du bénéfice par action ajustés " a rappelé la firme française.

" Cette transaction créatrice de valeur permet à Amundi de renforcer sa présence aux Etats-Unis via une plateforme d'investissement et de distribution américaine plus importante. " a déclaré Valérie Baudson, directrice générale d'Amundi.