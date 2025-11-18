Amundi et ICG nouent un partenariat stratégique et capitalistique de long terme

(AOF) - Amundi et ICG, l’une des premières sociétés de gestion européennes spécialisée dans les marchés privés, annoncent la signature d’un partenariat stratégique de long terme. Il comprend plusieurs volets. Un accord de 10 ans a été trouvé selon lequel Amundi assurera, en exclusivité pour la clientèle patrimoniale et de banques privées, la distribution des solutions evergreen et de certains autres produits développés par ICG, ICG devenant le fournisseur exclusif de ces produits spécifiques pour les distributeurs d’Amundi.

L'accord comprend aussi le développement conjoint de nouveaux produits spécifiquement destinés aux investisseurs patrimoniaux et adaptés à leurs besoins.

En outre, Amundi prendra une participation de 9,9% dans ICG, Amundi devenant un actionnaire stratégique d'ICG sans dilution pour les actionnaires existants, consolidant ce partenariat à long terme. Le conseil d'administration d'ICG comprendra un administrateur non exécutif nommé par Amundi, ce qui lui permettra de participer activement aux décisions stratégiques du groupe.

Au sein d'Amundi, la participation sera comptabilisée entièrement par mise en équivalence.

La collaboration entre ICG et Amundi permettra aux plus de 200 millions d'investisseurs individuels servis par le réseau de distribution mondial d'Amundi, d'avoir un accès privilégié à l'offre diversifiée d'actifs privés d'ICG, via des solutions adaptées à la gestion de patrimoine et à la préparation de la retraite.

Amundi et ICG se concentreront aussi dans un premier temps, au cours du premier semestre 2026, sur le développement de deux fonds Evergreen européens : un fonds secondaire de capital-investissement et un fonds de dette privée.

Une gamme plus large de stratégies et de produits d'investissement adaptés aux investisseurs patrimoniaux sera développée par la suite.