Amundi et First Abu Dhabi Bank dévoilent un partenariat stratégique
information fournie par AOF 08/12/2025 à 11:55

(AOF) - La banque émiratie, First Abu Dhabi Bank (FAB) a annoncé la signature d'un protocole d'accord avec Amundi afin de renforcer et d'élargir l'offre de solutions d'investissement proposée par FAB à l'ensemble de ses clients. "Cette collaboration couvre un large éventail de solutions d'investissement et un grand nombre de classes d'actifs et de formats, permettant de répondre aux demandes de tous types de clients", expliquent les deux groupes.

FAB et Amundi "souhaitent proposer des solutions financières adaptées aux investisseurs des pays du GCC (Conseil de coopération du Golfe), et élever les standards de la gestion d'actifs dans la région en mettant en œuvre les meilleures pratiques internationales".

Valérie Baudson, Directrice Générale d'Amundi, a déclaré : "Ce partenariat avec FAB, un établissement financier de premier plan, nous permet de répondre à l'accélération de la demande de solutions d'investissement au Moyen-Orient, d'y intensifier notre présence, et de capter la croissance à long terme sur ce marché à fort potentiel".

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

