Amundi et CaixaBank présentent une nouvelle gamme d’ETF Lifecycle

(AOF) - Amundi a annoncé le lancement d'une nouvelle gamme d'ETF "Lifecycle", créée en partenariat avec la banque espagnole, CaixaBank. Les fonds disposent d'un mécanisme d'ajustement progressif et automatique de leur allocation : plus l'ETF se rapproche de sa date d'échéance, plus la part des actions dans le portefeuille diminue tandis que celle des obligations augmente selon une allocation prédéfinie.

"En proposant une approche d'investissement qui s'adapte dans le temps aux évolutions de leurs profils de risque, nous les aidons à atteindre leurs objectifs de long terme. Bénéficiant à la fois d'une tarification attractive et de l'expertise reconnue d'Amundi, ces ETF constituent une solution idéale pour des épargnants qui n'ont pas forcément l'expérience ou le temps pour gérer leur portefeuille au jour le jour," a déclaré Gaëtan Delculée, directeur monde de la distribution digitale et des ventes ETF chez Amundi.