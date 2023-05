Amundi et CACEIS finalisent leur partenariat stratégique relatif à Fund Channel

Joe Saliba, Directeur général adjoint de CACEIS, a déclaré : “ En joignant nos forces à celles d'Amundi, nous créons un partenariat stratégique qui améliore l'offre de support à la distribution de fonds de CACEIS et de Fund Channel répondant ainsi aux demandes de nos clients actuels et futurs de manière efficace .”

Fund Channel propose des services pour le marché de la distribution en architecture ouverte en Europe, y compris la gestion des données, les services d'exécution des fonds, les services de conseil, et la gestion de rétrocessions, avec une position de premier plan sur le marché des plateformes.

(AOF) - Amundi et CACEIS ont finalisé leur partenariat stratégique relatifs à la plateforme de distribution Fund Channel. Le second acquiert 33,33% de Fund Channel, dont Amundi reste l’actionnaire majoritaire. Comme annoncé aux investisseurs en juin 2022, cette étape fait partie du plan stratégique 2025 des deux partenaires, avec l’objectif d’atteindre 600 milliards d'euros d'actifs sous administration.

