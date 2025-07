Amundi : douche froide, retombe sur le plancher du 23 juin information fournie par Cercle Finance • 29/07/2025 à 11:58









(CercleFinance.com) - Amundi décroche de près de -7% vers 65,3E et menace directement le plancher majeur des 66E du 23 juin.

Les actionnaires sont victimes d'une douche froide du fait d'un 'impôt exceptionnel' sur les société qui ampute le bénéfice de près de -10%.

Sous 66E, le risque est de voir Amundi revenir combler le 'gap' des 62,3E du 11 avril, voir celui des 59,15E du 9 avril.





