Amundi dévoile un nouveau fonds Euro Credit Biodiversité

(AOF) - Amundi a annoncé le lancement du fonds Amundi Responsible Investing Euro Credit Biodiversity, accessible aux investisseurs institutionnels et particuliers. "Le fonds offre des caractéristiques financières comparables à celles du marché du crédit traditionnel," explique le gestionnaire d'actifs. "Il cherche également à s'exposer à des secteurs présentant des enjeux importants en matière de biodiversité et intègre la préservation et la restauration de la biodiversité ainsi que des critères ESG dans son processus de sélection des émetteurs et la construction de son portefeuille".

Amaury d'Orsay, responsable de la plateforme obligataire chez Amundi, a déclaré : "La perte de biodiversité constitue un risque économique important, car elle perturbe les chaînes d'approvisionnement, réduit la productivité et dévalorise les actifs réels".

Le compartiment promeut les caractéristiques ESG conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d'informations.

Le fonds sera accessible à tous les types d'investisseurs dans plus d'une dizaine de pays : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Pays-Bas, Espagne, Suède et Suisse.