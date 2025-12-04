 Aller au contenu principal
Amundi dévoile un nouveau fonds Euro Credit Biodiversité
information fournie par AOF 04/12/2025 à 11:17

(AOF) - Amundi a annoncé le lancement du fonds Amundi Responsible Investing Euro Credit Biodiversity, accessible aux investisseurs institutionnels et particuliers. "Le fonds offre des caractéristiques financières comparables à celles du marché du crédit traditionnel," explique le gestionnaire d'actifs. "Il cherche également à s'exposer à des secteurs présentant des enjeux importants en matière de biodiversité et intègre la préservation et la restauration de la biodiversité ainsi que des critères ESG dans son processus de sélection des émetteurs et la construction de son portefeuille".

Amaury d'Orsay, responsable de la plateforme obligataire chez Amundi, a déclaré : "La perte de biodiversité constitue un risque économique important, car elle perturbe les chaînes d'approvisionnement, réduit la productivité et dévalorise les actifs réels".

Le compartiment promeut les caractéristiques ESG conformément à l'article 8 du règlement sur la publication d'informations.

Le fonds sera accessible à tous les types d'investisseurs dans plus d'une dizaine de pays : Autriche, Belgique, Danemark, Finlande, France, Allemagne, Islande, Italie, Luxembourg, Norvège, Portugal, Pays-Bas, Espagne, Suède et Suisse.

Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

