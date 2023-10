Amundi dévoile des résultats en légère progression au troisième trimestre

(AOF) - Au troisième trimestre 2023 le résultat net ajusté d’Amundi a atteint 290 millions d’euros, en hausse de 3%. Le résultat brut d’exploitation ajusté est ressorti à 356 millions d’euros, en progression de 3,6%. Les revenus nets ajustés ont augmenté de 2,7% à 780 millions d’euros, dont 737 millions d’euros de commissions nettes de gestion, en baisse de 1,4%. Les commissions de surperformance ressortent à 10 millions d’euros, contre 13 millions d’euros au troisième trimestre 2022.

Les revenus d'Amundi Technology, à 14 millions d'euros, poursuivent leur croissance : +13%.

Commentant ces chiffres, Valérie Baudson, Directrice Générale, a déclaré : " Amundi a enregistré une bonne performance tant en termes d'activités que de résultats financiers au troisième trimestre 2023. Notre offre adaptée au contexte de taux et d'inflation élevés a continué à séduire de nombreux clients dans un environnement incertain, toujours marqué par une forte aversion au risque. Nous avons ainsi enregistré une collecte élevée de +14 Md€, soutenue notamment par deux de nos axes stratégiques, la gestion passive et l'Asie ".

Les encours gérés par Amundi au 30 septembre 2023 progressent de 4,1% sur un an et de 0,6% sur un trimestre, à 1 973 milliards d'euros. L'effet marché est négatif sur le trimestre à hauteur de 1,7 milliard d'euros et favorable sur un an : +56,8 milliards d'euros. Le gestionnaire d'actifs a enregistré une collecte élevée de 13,7 milliards d'euros au troisième trimestre, dont 7,8 milliards d'euros en actifs moyen-long terme.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 1 904 Mds€ d’encours ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (46 % des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (16 %) et l’Asie (20 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante, de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays et une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,9 Mds€ et un ratio CET1 à 19,& %.

Enjeux

- Ambitions stratégiques 2025 :

- 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net,

- efficacité opérationnelle avec maintien d’un coefficient d’exploitation après synergies tirées de l’acquisition de Lyxor (retour sur fonds propres de + 10 %),

- taux de distribution d’au moins 65%,

- capital excédentaire attendu à environ 2 Mds€ ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés avec objectif de performance ESG, parallèlement à l’objectif financier,

- épargne au service du développement durable - produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025 vs 27 % en 2022…,

- intégration des critères ESG dans les rémunérations, réduction de 30 % des émissions de CO2 par employé ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques, en forte progression (47 clients à fin septembre) renforcée par l’acquisition de l’autrichien Savity ;

- Numéro 1 européen des ETF avec l’intégration de Lyxor, spécialiste en gestion alternative ;

- Capacité à accroître la collecte dans un marché européen en net repli.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèles, le détail étant le mieux rémunéré ;

- Adaptation à la baisse des marchés par l’anticipation des gestionnaires et l’offre de nouveaux produits, obligataires et structurés notamment ;

- Après une deuxième année de stabilité du bénéfice, et une progression de la collecte, confiance « dans la capacité de création de valeur » pour 2023.