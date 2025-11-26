 Aller au contenu principal
Amundi détient plus de 3% de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:08

Deutsche Bank a annoncé mercredi qu'Amundi l'avait informé du franchissement à la hausse du seuil de 3% de son capital suite à une récente acquisition de titres.

Dans un avis financier, l'établissement bancaire allemand précise que le gestionnaire d'actifs détenait, en date du 20 novembre dernier, 3,02% de ses droits de vote, contre environ 2,84% lors de sa précédente notification de participation.

Valeurs associées

DEUTSCHE BANK
30,605 EUR XETRA +2,43%
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:08

