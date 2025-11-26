Amundi détient plus de 3% de Deutsche Bank
information fournie par Zonebourse 26/11/2025 à 17:08
Dans un avis financier, l'établissement bancaire allemand précise que le gestionnaire d'actifs détenait, en date du 20 novembre dernier, 3,02% de ses droits de vote, contre environ 2,84% lors de sa précédente notification de participation.
Valeurs associées
|30,605 EUR
|XETRA
|+2,43%
A lire aussi
-
La Bourse de New York a ouvert en hausse mercredi, les investisseurs renforçant leurs anticipations d'une baisse des taux d'intérêt par la Réserve fédérale (Fed) en décembre. Dans les premiers échanges, l'indice Dow Jones gagne 127,55 points, soit 0,27%, à 47.240,00 ... Lire la suite
-
Les flammes s'échappent des fenêtres des immeubles tandis que les pompiers combattent l'incendie qui s'est déclenché dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong, faisant au moins 13 morts. IMAGES
-
Safran annonce l'inauguration à Hyderabad de son plus grand centre mondial de maintenance, réparation et révision (MRO) pour moteurs LEAP, accompagné du lancement de son premier atelier MRO hors de France pour le moteur M88 du Rafale. Le nouveau centre LEAP représente ... Lire la suite
-
Les stocks commerciaux de pétrole brut ont connu une hausse inattendue la semaine dernière aux Etats-Unis, selon des chiffres publiés mercredi par l'Agence américaine d'information sur l'énergie (EIA), en raison notamment d'un recul des exportations. Durant la ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer