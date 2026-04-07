Amundi de retour vers ses plus bas annuels, les analystes toujours prudents
information fournie par Zonebourse 07/04/2026 à 11:46
Vers 11h30, l'action du groupe français, qui figure parmi les 10 premiers acteurs mondiaux, perd autour de 0,5% après avoir perdu jusqu'à 2,6% en début de séance, autour de ses plus bas depuis le début de l'année.
Pour le 1er trimestre, les équipes de Citi indiquent prévoir des actifs sous gestion de quelque 1 960 milliards d'euros, inférieurs de 1% au consensus, pour un résultat avant impôt de 440 millions d'euros, en dessous de 5% des attentes du marché.
La banque américaine explique s'attendre à ce que la solidité de sa collecte soit plus que compensée par l'évolution défavorable des marchés d'actions.
D'après Citi, le projet d'introduction en Bourse de la coentreprise de gestion avec SBI en Inde pourrait constituer un catalyseur potentiel, tout comme d'éventuelles autres opérations de M&A (fusions-acquisitions). Cela n'empêche pas la banque de maintenir son opinion "neutre" sur le titre, assortie d'un objectif de cours abaissé de 84,5 à 79,5 euros.
"Sur la base de nos nouvelles prévisions, l'action se paie environ 10 fois les bénéfices attendus pour 2027-2028, ce qui est dans la moyenne habituelle, ce qui n'est donc pas cher mais pas vraiment bon marché non plus, surtout que la croissance de l'activité affichée reste assez molle, même si celle des bénéfices est plutôt solide", souligne la firme.
Citi justifie aussi son abaissement de prévisions par la perspective d'une remontée des taux d'intérêt et la récente dévalorisation boursière du secteur dans son ensemble.
Prudence accrue chez Morgan Stanley
Dans une note diffusée dans la matinée, les analystes de Morgan Stanley indiquent avoir eux aussi légèrement révisé à la baisse leurs estimations de résultats pour 2026-2028, en raison des performances moins bonnes que prévu des marchés et de flux de collecte modérés, notamment du côté des particuliers.
Selon les données collectées par Morningstar au titre du 1er trimestre, les actifs sous gestion devraient diminuer d'environ 2% par an sur la période 2026-2028, ce qui conduit la firme new-yorkaise à revoir à la baisse d'environ 2 à 3% ses objectifs d'activité et de l'ordre de 4% ses prévisions de bénéfices sur la période.
Malgré cette révision à la baisse, les analystes soulignent que la croissance sous-jacente du groupe reste solide, mais font aussi valoir que la valorisation d'Amundi ressort aujourd'hui dans sa moyenne sectorielle, avec un ratio cours/bénéfice de 9,5 fois les bénéfices estimés pour 2027, ce qui les conduit à ajuster leur objectif de cours à 83 euros, contre 86,6 euros précédemment.
MS note que l'action n'est ni bon marché ni chère, reflétant une valorisation neutre, mais que la dynamique de croissance affichée reste modérée, ce qui pourrait limiter son potentiel haussier à court terme. Sa recommandation reste à "pondération en ligne".
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