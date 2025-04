Amundi: croissance de 13% du RBE au 1er trimestre information fournie par Cercle Finance • 29/04/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Amundi publie un résultat net ajusté de 303 millions d'euros au titre du premier trimestre 2025. Hors la contribution exceptionnelle d'impôt, il aurait été proche de 350 millions, en progression de 10% par rapport au premier trimestre 2024.



Le résultat brut d'exploitation ajusté a augmenté de 12,9% à 434 millions (+11,8% à périmètre constant), reflet d'une croissance des revenus nets ajustés de 10,7% à 912 millions (+9% à périmètre constant) tirée par toutes les sources de revenus.



'La collecte trimestrielle est au plus haut depuis 2021 : nos clients, qu'ils soient particuliers ou institutionnels, nous ont confié +31 milliards d'euros de plus à gérer', met en avant la directrice générale Valérie Baudson.



Pour financer les investissements futurs et accélérer le redéploiement de ses ressources vers les piliers de croissance, Amundi se fixe un objectif d'optimisation de ses coûts de 30 à 40 millions d'euros, réalisé à partir de 2026.





