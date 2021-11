Amundi continue de profiter d' un environnement de marché favorable

(NEWSManagers.com) - Amundi a publié un résultat net ajusté part du groupe de 333 millions d' euros au troisième trimestre, en hausse de 41,5% par rapport à la même période de 2020. Ces chiffres apparaissent supérieurs au consensus des analystes Factset qui anticipait un résultat net ajusté de 285 millions d' euros pour le trimestre. Les encours gérés par Amundi totalisent 1.811 milliards d' euros au 30 septembre 2021, en progression de 8,9% sur un an et de 1% par rapport à fin juin 2021.

Les revenus nets d' Amundi ont atteint 791 millions d' euros au troisième trimestre 2021, en hausse de 25,7 % sur un an.

Les commissions nettes de gestion, hors commissions de surperformance, ont représenté 707 millions d' euros, en hausse de 17,6% par rapport au troisième trimestre 2020 et de 2,6% par rapport au deuxième trimestre 2021.

Les commissions de surperformance sont restées élevées ce trimestre, à 90 millions d' euros. Au total, elles représentent 356 millions d' euros sur les neuf premiers mois de l' année. " C' est un niveau que nous n' anticipons pas pouvoir être reconduit. En moyenne, les commissions de surperformance représentent 160 millions par an. Il est raisonnable de tabler sur un retour à des niveaux comparables l' année prochaine " , a précisé Nicolas Calcoen, directeur finances, stratégie et affaires publiques d' Amundi lors d' une conférence de presse. A plus long terme, avec la mise en oeuvre des nouvelles orientations de l' Autorité européenne des marchés financiers (Esma) concernant ces commissions, " progressivement, sur les cinq prochaines années, nous nous attendons à ce que la capacité à générer des commissions de surperformance se réduise " , complète Nicolas Calcoen.

Le groupe a affiché un coefficient d' exploitation de 48,4%, et d' environ 50% hors niveau exceptionnel de commissions de surperformance.

La collecte nette du groupe en actifs de moyen et long terme (MLT) a atteint 15 milliards d' euros, répartis à égalité entre les clients particuliers et les clients institutionnels. Cette collecte a avant tout concerné des produits de gestion active, pour 11,1 milliards d' euros. En incluant le monétaire, Amundi affiche une collecte proche de zéro sur le trimestre. Sur neuf mois, le groupe décollecte de plus de 5 milliards d'euros, le premier trimestre l'ayant plombé avec une décollecte de 12,7 milliards entre janvier et mars.

Valérie Baudson, directrice générale d' Amundi, a confirmé que la finalisation de l' acquisition de Lyxor, qualifiée de " relais de croissance majeur " , était prévue pour le 31 décembre prochain, " avec deux mois d' avance par rapport à la date initialement planifiée " . Cette acquisition, " nous permettra une croissance plus forte en gestion passive et en actifs alternatifs " , a déclaré la directrice générale.

Décollecte dans les JV en Chine

La collecte positive a été compensée par une décollecte de 2,2 milliards d' euros sur des produits de trésorerie et de 12,7 milliards d' euros dans ses joint-venture (JV). Au total, la collecte nette du groupe totalise 0,2 milliard d' euros.

La décollecte dans les JV est liée à plusieurs facteurs. D' une part, la banque publique ABC en Chine a ré-internalisé un mandat de 11,6 milliards d' ' euros auparavant confié à sa JV avec Amundi. D' autre part le gestionnaire continue de faire face, pour des raisons réglementaires en Chine, à des sorties sur des produits peu margés (Channel Business), pour 4,1 milliards d' euros. " Il reste 16 milliards d' euros de ce type de produits qui devraient sortir au cours des trimestres prochains " , précise Nicolas Calcoen.

Amundi a enfin précisé que ses encours ESG s' élèvent à 802 milliards d' euros au 30 septembre 2021, contre 378 milliards d' euros au 31 décembre 2020 notamment grâce à l' intégration des critères ESG dans la gestion traditionnelle.