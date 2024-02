Amundi conseille de "maintenir une exposition à l'or" pour protéger les portefeuilles

Amundi précise que le métal précieux "permet également une plus grande diversification et une augmentation du rendement ajusté au risque dans un portefeuille diversifié".

(AOF) - "Le métal jaune a traditionnellement été utilisé pour atténuer le risque des portefeuilles dans les phases de tension sur les marchés, alors que sa valeur a tendance à augmenter dans les périodes de reflux boursiers ", rappelle Amundi dans sa newsletter "Monthly ETF Allocator". L’or "peut contribuer à préserver son capital dans les périodes de tensions géopolitiques et sa faible corrélation aux autres classes d’actifs peut potentiellement contribuer à réduire la volatilité globale des portefeuilles", ajoute le gérant.

