Amundi cible 300 milliards d'euros de collecte nette pour 2028

(AOF) - Amundi dévoile aujourd'hui son plan stratégique 2025-2028 intitulé "Invest for the Future". La feuille de route stratégique du groupe se traduit par plusieurs objectifs financiers. Il souhaite réaliser 300 milliards d'euros de collecte via ses piliers de croissance stratégiques. Il anticipe un bénéfice par action supérieur à 7 euros en 2028 dans tous les scénarios de marché, de change et relatifs aux accords de distribution avec UniCredit. Le coefficient d'exploitation est attendu inférieur à 56% à l'issue du plan.

En outre, Amundi prévoit une augmentation des investissements organiques dans les domaines de croissance stratégiques. Il continuera à se focaliser sur le modèle opérationnel et organisationnel, en ayant recours à l'intelligence artificielle et au digital.

Le gestionnaire d'actifs confirme son intention de restituer aux actionnaires le capital excédentaire restant du cycle stratégique 2025 par le biais d'un programme de rachats d'actions.

Il s'engage sur un taux de distribution d'au moins 65% pour la période 2025-2028.

Amundi poursuivra la recherche d'opportunités de croissance externe permettant de renforcer et de diversifier les activités. Le groupe maintiendra un niveau de capital approprié pour des opportunités de fusion-acquisition et une flexibilité pour restituer le capital excédentaire aux actionnaires en l'absence d'opportunités alignées sur ses critères financiers et d'activité stricts.

Dans le cadre de ce plan, le gestionnaire d'actifs se concentrera sur six priorités stratégiques qui généreront plus de 300 milliards d'euros de collecte nette d'ici 2028.

La première, accélérer la diversification de la clientèle en mettant l'accent sur les segments à fort potentiel: la retraite et le digital.

La deuxième, étendre la couverture géographique pour capter la dynamique de croissance en Asie, en Europe, et dans les régions à fort potentiel.

La troisième, stimuler l'innovation en matière de solutions d'investissement en gestion active, passive et sur les marchés privés.

La quatrième, accélérer la feuille de route d'Amundi Technology pour devenir le partenaire technologique préféré en Europe et en Asie.

La cinquième, optimiser notre modèle opérationnel pour gagner en efficacité, en tirant parti de l'IA et en réorientant nos ressources vers les zones de croissance.

La sixième, investir pour créer de la valeur, de manière organique et via des opérations de fusions-acquisitions.