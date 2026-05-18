Amundi choisi par SpareBank 1 pour renforcer son offre digitale

Amundi fait part d'un partenariat conclu avec SpareBank 1, une alliance composée de 12 caisses d'épargne régionales indépendantes en Norvège, afin de développer une nouvelle génération de services digitaux d'épargne et d'investissement.

Selon le gestionnaire d'actifs français, l'objectif est de rendre l'épargne et l'investissement plus simples, plus accessibles et plus efficaces pour les clients de SpareBank 1 grâce à l'enrichissement et au développement de son application bancaire mobile.

Avec le soutien d'Amundi Technology, SpareBank 1 va renforcer ses services de conseil digitaux ainsi que ses reportings clients : ses clients bénéficieront d'analyses davantage personnalisées, d'un suivi amélioré et d'une expérience d'épargne et d'investissement plus fluide.

Dans le cadre de ce partenariat, Amundi accompagnera également SpareBank 1 dans la constitution de portefeuilles modèles et la sélection de fonds, en s'appuyant sur sa gamme de fonds ainsi que sur ses capacités en matière de recherche et de due diligence .

Les clients de SpareBank 1 recevront des analyses et du suivi en continu directement dans leur application bancaire mobile, grâce aux capacités technologiques et de données de la plateforme ALTO Wealth & Distribution d'Amundi Technology.