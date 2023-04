Amundi : baisse de 7,5% de son résultat net ajusté au premier trimestre

(AOF) - Au premier trimestre 2023, Amundi a fait part d'un résultat net ajusté de 300 millions d'euros, quasi stable par rapport au résultat du quatrième trimestre 2022, et en baisse de 7,5% par rapport au premier trimestre 2022, en lien avec l'évolution défavorable des marchés. Le résultat brut d'exploitation ressort à 369 millions d'euros, en baisse de 10,5% par rapport au premier trimestre 2022 et de 2,5% par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les revenus nets ressortent à 794 millions d'euros, en baisse de 4,9% par rapport au premier trimestre 2022, mais stables (+0,4%) par rapport au quatrième trimestre 2022.

Les commissions nettes de gestion se situent à 736 millions d'euros, en baisse de 3,9% sur un an.

En outre, les revenus d'Amundi Technology enregistrent une croissance de 35% par rapport au premier trimestre 2022, à 13 millions d'euros.

Cette bonne performance financière s'explique par la diversification des activités d'Amundi et son efficacité opérationnelle et se traduit par une bonne résistance des revenus et la maîtrise des charges.

" Les gains de productivité et la poursuite des synergies dégagées par l'intégration de Lyxor nous ont en effet permis d'absorber les effets de l'inflation tout en continuant à investir. Il faut également souligner la bonne collecte de nos activités Retail sur le trimestre, qu'il s'agisse des réseaux partenaires en France et à l'international ou des distributeurs tiers ", a déclaré Valérie Baudson, directrice générale.