Amundi affiche une collecte de 3,7 milliards d'euros au deuxième trimestre

(AOF) - Au deuxième trimestre 2023, le résultat net ajusté d’Amundi a atteint 320 millions d’euros, en hausse de 19%. Le résultat brut d’exploitation ajusté du gestionnaire d’actifs est ressorti à 393 millions d’euros, en progression de 18,3%. Les revenus nets ajustés se sont élevés à 823 millions d’euros, en hausse de 9,2%. Les commissions nettes de gestion ont progressé de 1,6% à 744 millions d’euros. Les revenus d’Amundi Technology, à 16 millions d’euros poursuivent leur forte croissance : +31%.

Les commissions de surperformance (51 millions d'euros) font plus que doubler par rapport au deuxième trimestre 2022 (24 millions d'euros).

Les encours gérés par Amundi au 30 juin 2023 ont progressé de 1,9% sur un an et de 1,4% sur un trimestre, à 1 961 milliards d'euros.

Sa collecte s'élève à 3,7 milliards d'euros, dont 2,2 milliards d'euros en actifs moyen long terme, 2,4 milliards en produits de trésorerie tandis que les joint venture ont affiché une décollecte de 0,9 milliard d'euros.

Points clés

- Premier européen et huitième mondial de la gestion d’actifs avec 1 904 Mds€ d’encours ;

- Activité centrée sur l’Europe, notamment la France (46 % des encours), devant l’Italie (10 %), reste de l’Europe (16 %) et l’Asie (20 %) ;

- Equilibre de la base de clients : assureurs (22 %), institutionnels et souverains (24 %), distributeurs tiers (15 %), joint-ventures (16 %), réseaux internationaux (8 %), réseaux français (6 %) ;

- Modèle économique fondé sur une plateforme IT indépendante, de multiples canaux de distribution pour les 100 millions de clients dans 36 pays et une organisation en 3 pôles - les filiales françaises (dont CPR, BFT, Etoile gestion…), les filiales internationales et les joint-ventures (les chinois ABC-CA ou BOC, l’indien SBI, le coréen NH…) ;

- Capital détenu à 69,5 % par Crédit agricole, le conseil d’administration de 15 membres étant présidé par Yves Perrier, Valérie Baudson étant directrice générale;

- Situation financière solide, notée A +, la meilleure du secteur, avec des fonds propres tangibles de 3,9 Mds€ et un ratio CET1 à 19,& %.

Enjeux

- Ambitions stratégiques 2025 :

- 5% de croissance moyenne annuelle du résultat net,

- efficacité opérationnelle avec maintien d’un coefficient d’exploitation après synergies tirées de l’acquisition de Lyxor (retour sur fonds propres de + 10 %),

- taux de distribution d’au moins 65%,

- capital excédentaire attendu à environ 2 Mds€ ;

- Stratégie environnementale « Ambition 2025 », le groupe étant n° 1 mondial de l’investissement social responsable avec un encours ESG de + 800 Mds€ d’euros :

- intégration ESG dans les portefeuilles ouverts gérés avec objectif de performance ESG, parallèlement à l’objectif financier,

- épargne au service du développement durable - produits net-zéro en gestion active, 20 Mds€ d’encours en solutions à impact, objectif de 40 % des ETF en ESG en 2025 vs 27 % en 2022…,

- intégration des critères ESG dans les rémunérations, réduction de 30 % des émissions de CO2 par employé ;

- Succès d’Amundi Technology, ligne métier de produits et services technologiques, en forte progression (47 clients à fin septembre) renforcée par l’acquisition de l’autrichien Savity ;

- Numéro 1 européen des ETF avec l’intégration de Lyxor, spécialiste en gestion alternative ;

- Capacité à accroître la collecte dans un marché européen en net repli.

Défis

- Fortes disparités entre segments de clientèles, le détail étant le mieux rémunéré ;

- Adaptation à la baisse des marchés par l’anticipation des gestionnaires et l’offre de nouveaux produits, obligataires et structurés notamment ;

- Après une deuxième année de stabilité du bénéfice, et une progression de la collecte, confiance « dans la capacité de création de valeur » pour 2023.