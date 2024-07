Amundi a signé un accord définitif avec Victory Capital

(AOF) - Amundi a fait part de la signature d'un accord définitif avec Victory Capital à propos de leur opération annoncée en avril. Amundi US sera ainsi fusionné avec Victory Capital et le gestionnaire d’actifs français deviendra un actionnaire stratégique de Victory Capital avec une participation économique de 26,1 %. Des accords de distribution et de services d'une durée de 15 ans, qui entreront en vigueur au moment de la réalisation effective de l’opération, ont été mis en place.

Dans le cadre de ces accords, Amundi distribuera les solutions d'investissement de gestion active de Victory Capital auprès de sa base de clientèle non américaine. En parallèle, Amundi deviendra le fournisseur, pour Victory Capital aux Etats-Unis, de solutions d'investissement gérées hors des Etats-Unis.

" Grâce à cette opération, Amundi deviendra un actionnaire stratégique d'une société de gestion d'actifs américaine avec un excellent historique de croissance. Il s'agit d'un projet attractif pour nos clients et nos employés. C'est également une opération créatrice de valeur pour nos actionnaires. " a déclaré la directrice générale, Valérie Baudson.

Le gestionnaire d'actifs français anticipe que cette opération, qui ne comprend aucun paiement en numéraire, engendrera une augmentation significative de la contribution des activités américaines à ses résultats, avec une accrétion modérée du résultat net et du bénéfice par action.

La transaction devrait être finalisée à la fin du quatrième trimestre 2024 ou début 2025.