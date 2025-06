Amundi : -6%, peut combler le 'gap' des 69,35E du 30 avril information fournie par Cercle Finance • 10/06/2025 à 09:34









(CercleFinance.com) - Amundi décroche de -6%, pulvérise le support des 71,85E du 30 mai et efface d'un coup tous ses gains depuis le 2 mai (à l'ouverture) et peut combler incessamment le 'gap' des 69,35E du 30 avril.

Le prochain support -qui remonte au 4 mars- se dessine vers 68,3E, puis il y aura ensuite le 'gap' des 65,8E du 22 avril.





Valeurs associées AMUNDI 70,050 EUR Euronext Paris -5,72%