Amundi : 31 milliards d'euros de collecte au premier trimestre, au plus haut depuis 2021

Le surplus de capital à la fin du premier trimestre s'établit à 1,2 milliard d'euros, tenant compte du dividende à payer au titre de 2024, du résultat net du premier trimestre et de la provision pour dividende y afférent.

" Pour financer les investissements futurs et accélérer le redéploiement de ses ressources vers les piliers de croissance ", Amundi s'est fixé un objectif d'optimisation de ses coûts de 30 à 40 millions d'euros, réalisé à partir de 2026.

Le coefficient d'exploitation, à 52,4% en données ajustées, s'améliore par rapport au même trimestre de l'an dernier (53,3%) et est en ligne avec l'objectif Ambitions 2025 (moins de 53%).

Le résultat ajusté avant impôt en hausse de plus de 10%

Les encours d'Amundi au 31 mars 2025 ont progressé de 6,2% sur un an, pour atteindre le nouveau record de 2 247 milliards d'euros. Ils ont profité sur 12 mois, au-delà de l'appréciation des marchés, d'un niveau élevé de collecte, à 70 milliards d'euros, supérieur à l'effet marché et change de +53 milliards d'euros. La progression des encours profite aussi de l'intégration d'Alpha Associates depuis début avril 2024 (+7,9 milliards d'euros).

Les produits de trésorerie affichent une décollecte de 8,7 milliards d'euros, provenant pour l'essentiel d'une décollecte saisonnière des Corporates. Amundi souligne que celle-ci est particulièrement forte au premier trimestre cette année (-11,6 milliards d'euros). Elle s'explique dans une moindre mesure par des arbitrages des assureurs CA & SG (-1,6 milliard d'euros) au profit de produits à duration plus longues.

Les trois grands segments de clientèle ont contribué à la collecte nette totale de 31 milliards d'euros : Retail, à 6 milliards d'euros, Institutionnels, à 22 milliards d'euros et coentreprise, à 3 milliards d'euros.

Amundi a remporté un mandat indiciel actions de 21 milliards d'euros pour The People's Pension. Outre le gain de ce mandat, le reste de la collecte moyen-long terme (16 milliards d'euros) provient de la gestion passive, notamment les ETF (10 milliards d'euros) et de la gestion active (6 milliards d'euros). Cette dernière est tirée comme les trimestres précédents par les stratégies obligataires (+11 milliards d'euros), sur tous les segments de clientèle.

(AOF) - Au premier trimestre, Amundi a enregistré une collecte de 31 milliards d'euros, au plus haut depuis 2021. Le gestionnaire d'actifs ajoute qu'il a attiré 37 milliards d'euros en actifs moyen-long terme hors coentreprise, ce qui représente un niveau record. " Nous enregistrons notamment un important mandat de la part d'un des plus gros fonds de pension britanniques sur le marché en forte croissance des plans de retraites à cotisations définies " a déclaré Valérie Baudson, directrice générale.

Amundi : 31 milliards d'euros de collecte au premier trimestre, au plus haut depuis 2021

