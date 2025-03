Amplitude Surgical: Zydus entre en négociations exclusives information fournie par Cercle Finance • 11/03/2025 à 10:06









(CercleFinance.com) - Amplitude Surgical fait savoir ce matin que Zydus est entré en négociations exclusives avec PAI Partners et d'autres actionnaires afin d'acquérir une participation majoritaire dans la société, au prix de 6,25 euro par action Amplitude Surgical.



Le prix d'achat s'élève à 256,8 millions d'euros pour 85,6% des actions en circulation et des droits de vote d'Amplitude Surgical.



Sous réserve de la réalisation de l'acquisition du bloc de contrôle, Zydus soumettra une offre publique d'achat simplifiée obligatoire pour toutes les actions restantes d'Amplitude Surgical, au même prix d'achat de 6,25 E par action.



Le prix d'acquisition représente une prime de 80,6% par rapport au dernier cours de clôture en date du 10/03/2025 ainsi que des primes de 88,2% et 92,2% par rapport aux cours moyens pondérés par les volumes sur 3 mois et 6 mois respectivement.





Valeurs associées AMPLITUDE SURG. 3,46 EUR Euronext Paris 0,00%