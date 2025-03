Amplegest vise les 9 milliards d’euros d’encours d’ici à 2030

Amplegest, filiale du groupe Cyrus, veut faire croître ses encours de 10?% par an pour atteindre, hors effet de marché et hors croissance externe, 9 milliards d’euros, annonce ce 11 mars la société dans un communiqué présentant son plan stratégique 2030. Ces encours doivent être répartis entre la gestion collective (55?%) et gestions privée et intermédiée (45?%).

Actuellement, Amplegest affiche un encours sous gestion de 4,8 milliards d’euros. La gestion collective représente 2,6 milliards d’euros en comptant les fonds Octo. En 2024, la collecte de cette activité s’est élevée à 200 millions d’euros. En gestion privée et en gestion intermédiée pour les clients du groupe Cyrus, les encours s’établissent à 2,2 milliards d’euros. La collecte brute a atteint 250 millions d’euros.

A horizon 2030, Amplegest ambitionne de porter la gamme Pricing Power à 1,5 milliard d’euros d’encours sous gestion, de développer la gamme de fonds flexibles, renommée Nova, pour atteindre le montant de 1 milliard d’euros et de poursuivre la collecte sur les fonds Octo avec un objectif de 1,5 milliard d’euros. Parallèlement, 75% des encours des fonds actions et flexibles seront labellisés ISR.

Dans son plan de développement 2030, Amplegest ambitionne par ailleurs de devenir « l’un des acteurs incontournables du marché de la Gestion Privée, au travers d’une offre complète, segmentée, responsable et différenciante dans un marché ultra concurrentiel ». L’objectif est d’atteindre 4 milliards d’euros sous gestion dans ce domaine. Dans ce cadre, les activités de Family Office « Canopée » ainsi que l’équipe développement en Gestion Privée d’Amplegest vont être regroupées chez Cyrus.

Laurence Marchal