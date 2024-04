Amplegest prévoit une baisse "progressive et modérée" des taux au second semestre

(AOF) - "Le sujet de l’inflation qui guidera les décisions futures des Banques centrales n’est toujours pas réglé même si une bonne partie du chemin a été fait depuis 18 mois", affirme Emmanuel Auboyneau, gérant associé chez Amplegest. Pour lui "une remontée ponctuelle n’est pas à exclure, rendant l’action des autorités monétaires plus aléatoire". Il table cependant toujours sur une baisse "progressive et modérée" des taux aux Etats-Unis et en Europe au cours du second semestre.

"La croissance américaine devrait s'affaiblir au premier trimestre 2024", mais "l'économie reste solide et nous anticipons plutôt un atterrissage en douceur", souligne-t-il. "L'industrie est encore le maillon faible de l'activité et ce depuis plusieurs mois", mais "le relais des services est puissant et permet de compenser cette déception industrielle".

"Cette résistance de l'activité économique n'est pas le terreau idéal pour une baisse supplémentaire de l'inflation, d'autant plus que certaines matières premières, dont le pétrole, repartent à la hausse depuis plusieurs semaines", relève le gérant.

"L'environnement macroéconomique actuel est plutôt favorable aux actifs financiers", affirme Emmanuel Auboyneau, soulignant que "ceux-ci ont cependant bien progressé depuis trois mois et se retrouvent à des niveaux de valorisation exigeants". "Nous anticipons une bonne campagne de publications de résultats de sociétés pour le premier trimestre 2024, mais cette séquence pourrait amener de la volatilité", conclut-il.