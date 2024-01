Amplegest : "nous favorisons les obligations d'entreprises au sein des actifs risqués"

(AOF) - L'actualité politique occupera le devant de la scène. Outre les élections américaines, l'année 2024 sera marquée par des élections majeures pour plus de 40% de la population mondiale et même 42 % du PIB mondial. "Dans ce contexte, nous favorisons toujours les obligations d'entreprises au sein des actifs risqués", souligne Anthony Lapeyre, directeur de la gestion diversifiée d'Amplegest sur la gamme de fonds Latitude.

"Au sein des actions, le marché américain reste pour nous attractif via une allocation orientée entre secteurs de croissance dont la visibilité devrait rester un atout clé en 2024 et des opportunités sur les petites capitalisations, qui intègrent un scénario plus réaliste à nos yeux", explique le directeur.

Par ailleurs, Amplegest "favorise toujours le marché japonais, qui reste attractif en termes de dynamique bénéficiaire, le marché indien qui, malgré sa cherté, présente des critères de qualité et de croissance intéressants et également l'Amérique Latine qui est attractive en termes de valorisation".

"Nous restons pour le début d'année peu exposés à la dette d'Etats, dans l'attente d'une remontée des rendements qui traduirait la hausse de la probabilité d'un pivot moins rapide des banques centrales que celui escompté à ce jour. Nous considérons toutefois que les obligations souveraines retrouveront de l'intérêt pour nos allocations diversifiées après une phase de convergence des attentes du marché avec les perspectives des banquiers centraux", conclut Anthony Lapeyre.