Amplegest : le scénario 'parfait' pour les marchés financiers est trop consensuel

(AOF) - "Nous remarquons que le positionnement des investisseurs sur les actions a atteint des sommets aux États-Unis. Cela se manifeste particulièrement à travers l'accélération des flux de capitaux en direction des actions américaines et par le regain d'intérêt pour les marchés émergents au cours des dernières semaines", annonce Anthony Lapeyre, directeur de la gestion diversifiée d’Amplegest sur la gamme de fonds Latitude.

"A court terme, ce positionnement pourrait exacerber les revers, surtout en cas de hausse de la probabilité d'un scénario économique moins porteur que celui qui est attendu par le consensus. C'est-à-dire, au choix, si l'inflation surprend à la hausse ou si la croissance surprend à la baisse. Ainsi, tel un miroir de l'année 2023 qui démarrait avec un niveau élevé d'inquiétudes relatives à la dynamique économique, l'année 2024 débute avec un optimisme débordant", signale la société de gestion entrepreneuriale française.

"De notre côté, même si nous ne parions pas sur le scénario d'une récession aux Etats-Unis, nous considérons que la valorisation des marchés reflète une probabilité trop élevée d'aboutir, en même temps, à un atterrissage en douceur de l'économie américaine et à un retour de l'inflation proche du taux de 2% visé par les banquiers centraux. Ce scénario 'parfait' pour les marchés financiers nous semble trop consensuel", souligne Anthony Lapeyre.

Par ailleurs, la situation économique est bien différente aux Etats-Unis et en Europe. Le ralentissement de l'économie en zone euro devrait se traduire dans les prochains mois par une compression des marges et, in fine, des déceptions en termes de croissance des bénéfices, selon Amplegest.