Amplegest lance un fonds de micro-capitalisations européennes sur le thème de la souveraineté, Amplegest Souveraineté Microcaps 2031. Ce Fonds d’investissement professionnel spécialisé (FPS) sera fermé cinq ans, l’idée étant d’accompagner les entreprises dans la durée, sans subir la pression des rachats à court terme.

Géré par Alexia de Roquefeuil et Benjamin de Lacvivier, le fonds sera investi dans 30 à 35 entreprises européennes de moins de 1,5 milliard d’euros de capitalisations qui s’inscrivent dans cinq sous-thèmes : technologies stratégiques, indépendance énergétique, autonomie industrielle, défense et sécurité et ressources critiques. Le fonds ciblera par exemple des entreprises européennes positionnées sur des secteurs stratégiques, telles que des spécialistes des semi-conducteurs, de la cybersécurité, des énergies renouvelables, de l’automatisation industrielle ou encore des métaux critiques et du recyclage. L’idée est d’identifier les champions de demain.

Mêmes méthodes que le private equity

Les gérants appliqueront les méthodes utilisées dans le private equity pour ce nouveau fonds, « avec un processus de due diligence approfondi et une gestion de conviction », selon Benjamin Lacvivier.

Le fonds a comme objectif de lever entre 50 millions et 75 millions d’euros entre octobre et décembre 2025. Il sera bloqué à partir du 30 janvier 2026.

Laurence Marchal