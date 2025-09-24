Amplegest crée un fonds pricing power sur un univers mondial

Après l’Europe et les Etats-Unis, cap sur le monde?! Amplegest lance Amplegest Pricing Power World, un fonds « pricing power » sur un univers mondial. La société de gestion complète ainsi sa gamme de fonds sur cette thématique déjà composée d’Amplegest Pricing Power et d’Amplegest Pricing Power US.

Le pricing power consiste à cibler des entreprises capables de protéger leurs marges et leur croissance grâce à des avantages concurrentiels durables, tels qu’une marque forte, une avance technologique ou un savoir-faire différenciant.

Les fonds Amplegest Pricing Power et Amplegest Pricing Power US, tous deux labellisés ISR, ont vu leurs encours plus que doubler au cours des trois dernières années, pour atteindre près de 750 millions d’euros à la fin du mois d’août 2025. Le lancement du fonds Amplegest Pricing Power World s’inscrit dans dans la stratégie d’Amplegest visant à porter l’ensemble de la gamme Pricing Power à 1,5 milliard d’euros d’encours sous gestion d’ici 2030.

Le portefeuille, concentré et construit sur des convictions fortes, vise à surperformer l’indice de référence Bloomberg World Large & Mid Cap Net Return Index USD (exprimé en euros, dividendes réinvestis) sur une période de cinq ans.