 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 872,49
-0,64%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Amphenol renforce son portefeuille dans le domaine de la défense en rachetant Trexon pour 1 milliard de dollars
information fournie par Reuters 18/08/2025 à 15:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amphenol APH.N va racheter la société d'assemblage de câbles Trexon pour environ 1 milliard de dollars en numéraire, a déclaré lundi le fabricant d'équipements électroniques, qui entend ainsi profiter de l'augmentation des dépenses de défense et élargir son portefeuille de produits axés sur le secteur militaire.

Trexon est spécialisée dans les produits de connectivité, notamment les fils, les câbles et les connecteurs, conçus pour des secteurs allant de l'armée et de la défense au médical et à l'informatique quantique.

"Le portefeuille unique de produits d'assemblage de câbles à haute fiabilité de Trexon sera très complémentaire de nos offres existantes sur le marché de la défense", a déclaré le directeur général d'Amphenol, Adam Norwitt.

Le projet de rachat intervient quelques semaines après qu'Amphenol - qui fabrique des câbles, des capteurs et des antennes - a accepté d'acquérir l'unité de solutions de connectivité et de câbles de CommScope COMM.O dans le cadre d'une transaction de 10,5 milliards de dollars , alors qu'il cherche à tirer parti de la demande croissante d'applications basées sur l'IA et d'infrastructures de centres de données à haut débit.

Les actions d'Amphenol, qui prévoit de financer l'accord avec Trexon par le biais de ses liquidités, étaient en hausse marginale dans les échanges de pré-marché. Elles ont augmenté de plus de 57 % depuis le début de l'année.

Trexon, qui possède des installations aux États-Unis et au Royaume-Uni, devrait réaliser en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 290 millions de dollars et une marge EBITDA de 26 %.

Amphenol s'attend à ce que l'acquisition augmente son bénéfice par action au cours de la première année suivant la clôture de la transaction, qui aura probablement lieu au quatrième trimestre de cette année.

Fusions / Acquisitions

Valeurs associées

AMPHENOL RG-A
110,470 USD NYSE +1,12%
COMMSCOPE
15,8692 USD NASDAQ +2,38%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le siège de Google à Mountain View. (Crédit: / Adobe Stock)
    Google mise sur le nucléaire pour alimenter ses centres de données
    information fournie par Cercle Finance 18.08.2025 15:53 

    (Zonebourse.com) - Google , Kairos Power (société US spécialisée dans le développement de réacteurs nucléaires avancés) et la Tennessee Valley Authority (TVA) annoncent un accord pour développer Hermes 2, une centrale nucléaire de génération IV à Oak Ridge (Tennessee). ... Lire la suite

  • Un opérateur à la Bourse de New York, le 15 aôut 2025 ( AFP / TIMOTHY A. CLARY )
    Wall Street cherche la direction à suivre
    information fournie par AFP 18.08.2025 15:37 

    La Bourse de New York a ouvert sans grand mouvement lundi, à l'entame d'une semaine marquée par l'absence de données économiques d'ampleur mais avec la publication de résultats de plusieurs grands distributeurs. Dans les premiers échanges, le Dow Jones reculait ... Lire la suite

  • GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    GE AEROSPACE : La situation technique est plutôt incertaine
    information fournie par TEC 18.08.2025 15:21 

    SYNTHESE Le MACD est positif mais inférieur à sa ligne de signal. La dynamique en cours est interrompue. Dans le cas où le MACD deviendrait négatif, le repli des cours pourrait se poursuivre. Les indicateurs de puissance, comme le RSI, ne nous donnent pas d'indications ... Lire la suite

  • Le logo de l'entreprise de chimie allemande Bayer. (Crédit: / Bayer)
    Bayer règle les litiges de Sky Valley concernant le produit chimique PCB
    information fournie par Reuters 18.08.2025 15:18 

    ((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout de l'évolution du cours de l'action au paragraphe 4 et d'informations sur le litige ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank