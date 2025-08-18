Amphenol renforce son portefeuille dans le domaine de la défense en rachetant Trexon pour 1 milliard de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Amphenol APH.N va racheter la société d'assemblage de câbles Trexon pour environ 1 milliard de dollars en numéraire, a déclaré lundi le fabricant d'équipements électroniques, qui entend ainsi profiter de l'augmentation des dépenses de défense et élargir son portefeuille de produits axés sur le secteur militaire.

Trexon est spécialisée dans les produits de connectivité, notamment les fils, les câbles et les connecteurs, conçus pour des secteurs allant de l'armée et de la défense au médical et à l'informatique quantique.

"Le portefeuille unique de produits d'assemblage de câbles à haute fiabilité de Trexon sera très complémentaire de nos offres existantes sur le marché de la défense", a déclaré le directeur général d'Amphenol, Adam Norwitt.

Le projet de rachat intervient quelques semaines après qu'Amphenol - qui fabrique des câbles, des capteurs et des antennes - a accepté d'acquérir l'unité de solutions de connectivité et de câbles de CommScope COMM.O dans le cadre d'une transaction de 10,5 milliards de dollars , alors qu'il cherche à tirer parti de la demande croissante d'applications basées sur l'IA et d'infrastructures de centres de données à haut débit.

Les actions d'Amphenol, qui prévoit de financer l'accord avec Trexon par le biais de ses liquidités, étaient en hausse marginale dans les échanges de pré-marché. Elles ont augmenté de plus de 57 % depuis le début de l'année.

Trexon, qui possède des installations aux États-Unis et au Royaume-Uni, devrait réaliser en 2025 un chiffre d'affaires d'environ 290 millions de dollars et une marge EBITDA de 26 %.

Amphenol s'attend à ce que l'acquisition augmente son bénéfice par action au cours de la première année suivant la clôture de la transaction, qui aura probablement lieu au quatrième trimestre de cette année.