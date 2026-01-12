Amphenol progresse ; l'activité CCS devrait générer un chiffre d'affaires annuel de 4,1 milliards de dollars

12 janvier - ** Les actions du fabricant de matériel électronique Amphenol APH.N augmentent de 1,2 % à 141,79 $ avant le marché

** APH annonce avoir finalisé l'acquisition précédemment annoncée de l'activité Connectivity and Cable Solutions de CommScope COMM.O (CCS) ** L'activité CCS devrait générer un chiffre d'affaires d'environ 4,1 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année 2026

** L'acquisition devrait avoir un effet relutif d'environ 0,15 $ sur le bénéfice par action dilué d'APH en 2026, ce qui exclut les dépenses liées à l'acquisition - APH

** L'entreprise CCS sera incluse dans le segment des solutions de communication

** L'action d'APH a presque doublé en 2025