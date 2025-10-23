 Aller au contenu principal
Amphenol en hausse, les courtiers relèvent leur objectif de cours
information fournie par Reuters 23/10/2025 à 16:00

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 octobre - ** Les actions du fabricant de matériel électronique Amphenol APH.N en hausse de 4,7% à 134,94 dollars

** Les courtiers relèvent leur objectif de cours après qu'APH a prévu des ventes pour le quatrième trimestre supérieures aux attentes des analystes mercredi

** JP Morgan relève son objectif de cours à 160 $ contre 145 $; déclare qu'APH "a surmonté avec une relative facilité les inquiétudes liées aux expéditions anticipées du dernier trimestre, qui avaient suscité des préoccupations concernant la demande et les stocks"

** Citigroup relève son objectif de cours à 160 $ contre 145 $; considère Amphenol comme la société la mieux positionnée dans sa couverture, compte tenu de la diversification de ses marchés finaux, de sa position de leader sur le marché de l'intelligence artificielle et des centres de données, et de son potentiel d'acquisition relutif

** BoFA Securities relève son objectif de cours à 163 $ contre 150 $

** 14 des 20 sociétés de courtage qui couvrent le titre recommandent une note d'achat ou plus élevée, tandis que les autres recommandent de le conserver; le titre a un objectif de cours médian de 147,50 $ - LSEG

** Jusqu'à sa dernière clôture, l'action a presque doublé cette année

Valeurs associées

AMPHENOL RG-A
134,640 USD NYSE +4,42%
