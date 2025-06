Amoéba: l'accord Koppert confirmé, mais Portzamparc dégrade information fournie par Cercle Finance • 04/06/2025 à 12:25









(CercleFinance.com) - Amoéba enregistre l'une des plus mauvaises performances du marché parisien ce mercredi en dépit de l'annonce par la 'greentech' de la conclusion de son accord de distribution 'majeur' avec le néerlandais Koppert, ce qui n'empêche pas Portzamparc de dégrader son conseil sur la valeur.



Aux alentours de 12h00, le titre lâche plus de 12% dans des volumes qui dépassent déjà de plus de cinq fois leur moyenne quotidienne des quatre dernières séances.



Au même moment, le CAC Mid & Small avance de 0,4%.



Amoéba a officialisé hier la signature d'un important accord commercial avec Koppert, le leader mondial de la protection biologique des cultures et de la pollinisation.



L'accord porte sur le biofongicide créé par Amoéba, dans la foulée de la récente approbation par les Etats membres de l'Union européenne de sa substance active.



L'accord accorde à Koppert les droits de distribution exclusifs pour une période de cinq ans pour ce produit destiné aux vignes et aux cultures maraîchères en serre et en plein champ dans 18 pays européens (dont la France, les Pays-Bas, l'Allemagne et l'Italie), ainsi qu'aux Etats-Unis.



Le lancement est prévu début 2026 et Koppert distribuera ce biofongicide sous sa propre marque.



Saluant des 'avancées majeures sur la voie de la commercialisation', les analystes d'Euroland ont réitéré ce matin leur recommandation d'achat et leur objectif de cours de 2,4 euros sur le titre.



Afin de prendre en compte la récente hausse du cours de Bourse, ceux de Portzamparc préfèrent, quant à eux, abaisser leur recommandation de 'acheter' à 'conserver' tout en rehaussant leur objectif de cours de 0,8 à 1,1 euro.



Malgré sa forte baisse du jour, le titre conserve encore des gains de plus de 16% depuis le début de l'année.





Valeurs associées AMOEBA 1,0600 EUR Euronext Paris -11,81%