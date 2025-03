Amoéba: extension des capacités de production à Chassieu information fournie par Cercle Finance • 10/03/2025 à 18:15









(CercleFinance.com) - - Amoéba annonce l'extension de la capacité de production de son site de Chassieu (Grand Lyon) afin de préparer la commercialisation de sa gamme de biocontrôle ' AXPERA ', alors que les négociations commerciales progressent.



Après un protocole d'accord signé avec Koppert fin 2024 et l'avis favorable de l'EFSA (Autorité européenne de sécurité des aliments) attendu en janvier 2025, la société investit 1,1 ME pour accroître sa capacité et optimiser son processus de production.



Par ailleurs, elle étudie trois options pour une nouvelle montée en capacité : un investissement industriel à Chassieu, le recours à des partenaires CDMO ou une production partagée avec Koppert.





Valeurs associées AMOEBA 0,78 EUR Euronext Paris -3,37%