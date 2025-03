Amoéba: associé au projet européen SAGROPIA pour la 2e année information fournie par Cercle Finance • 20/03/2025 à 18:20









(CercleFinance.com) - Amoéba annonce sa participation pour la 2ème année consécutive au projet européen SAGROPIA, qui vise à faire progresser la protection des cultures grâce aux pesticides d'origine naturelle.



Aux côtés d'acteurs de référence dans leurs domaines d'expertise, Amoéba se dit 'fière d'être la seule société française à participer à ce projet européen visant à réduire l'utilisation de pesticides conventionnels, tout en maintenant la qualité et les rendements des productions agricoles'.



Lancé début 2024 et doté d'un budget de 6 millions d'euros, le projet Horizon Europe SAGROPIA, constitue une approche collaborative prometteuse de cinq ans pour la recherche et l'innovation en matière de protection durable des cultures.





