Amoeba: 519 000 euros de trésorerie, visibilité jusqu'à fin juin 2025

Durant le second semestre 2024, Amoéba compte poursuivre les actions engagées en vue d'une commercialisation de ses premiers produits à partir de 2025, dans le respect des différentes étapes annoncées.

(AOF) - Amoeba annonce que sa trésorerie au 30 juin 2024 s'élève à 571 000 euros contre 519 000 euros au 31 décembre 2023. Cette greentech industrielle spécialisée dans le développement de solutions microbiologiques naturelles basées sur l'exploitation brevetée d'amibes estime disposer d'un fonds de roulement net suffisant pour faire face à ses obligations et à ses besoins de trésorerie jusqu'au 30 juin 2025. La perte nette semestrielle s’est réduite de 4 à 3,12 millions d’euros depuis le 1er semestre 2023.

