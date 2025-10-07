Amkor Technology fait un bond en avant après avoir augmenté son investissement dans une usine d'Arizona

7 octobre - ** Les actions d'Amkor Technology Inc AMKR.O bondissent de 14,5 % à 35 $ avant la mise sur le marché

** La société d'emballage de semi-conducteurs déclare avoir commencé les travaux sur sa nouvelle installation en Arizona dédiée à l'emballage avancé et au test de semi-conducteurs en sous-traitance.

** AMKR augmente également son investissement dans l'installation de plus de 5 milliards de dollars pour atteindre un total de 7 milliards de dollars

** Les analystes qui suivent l'action lui attribuent en moyenne la note "hold"; le PT médian est de 25 $ - données compilées par LSEG

** L'action est en hausse de 19 % depuis le début de l'année, jusqu'à la dernière clôture